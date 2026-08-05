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Петербургский метрополитен защитит свои сайты за 3 млн

Петербургский метрополитен защитит свои сайты за 3 млн

В современном мире практически любое крупное предприятие, будь то банк, транспортная компания или государственная структура, просто обязано иметь своё цифровое лицо — сайт, мобильное приложение или портал для клиентов.

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