Петербургский метрополитен защитит свои сайты за 3 млн

В современном мире практически любое крупное предприятие, будь то банк, транспортная компания или государственная структура, просто обязано иметь своё цифровое лицо — сайт, мобильное приложение или портал для клиентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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