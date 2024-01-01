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Землетрясение в японской Исикаве стало самым мощным с 1885 года

Землетрясение в японской Исикаве стало самым мощным с 1885 года

Kyodo via REUTERS Землетрясение магнитудой 7,6 по шкале Рихтера в японской Исикаве днем 1 января стало самым мощным для региона с 1885 года, передает Reuters со ссылкой на представителя Главного метеорологического управления страны.

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