Землетрясение в японской Исикаве стало самым мощным с 1885 года

Kyodo via REUTERS Землетрясение магнитудой 7,6 по шкале Рихтера в японской Исикаве днем 1 января стало самым мощным для региона с 1885 года, передает Reuters со ссылкой на представителя Главного метеорологического управления страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии