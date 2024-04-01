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Выяснились ужасающие подробности смерти Либерж Кпадону

Выяснились ужасающие подробности смерти Либерж Кпадону

Тело звезды «Дома-2» Либерж Кпадону обнаружили в квартире спустя месяц после смерти Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анна Якунина сообщила трагическую новость – скончалась звезда телестройки Либерж Кпадону.

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