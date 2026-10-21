В ходе рабочей поездки губернатор Архангельской области Александр Цыбульский оценил качество жилья, которое передается Группой Аквилон в собственность региона для предоставления нуждающимся.
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