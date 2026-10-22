С вечера 21 октября до утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников, большую часть из них уничтожили на дальних рубежах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 22 октября в своем канале на платформе «Макс».
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