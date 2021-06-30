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Подростки эвакуировали пенсионерку из горящего дома в посёлке Шиткино Тайшетского района

Подростки эвакуировали пенсионерку из горящего дома в посёлке Шиткино Тайшетского района

Накануне в рабочем поселке Шиткино Тайшетского района случился пожар. Во втором часу ночи на улице Ленина загорелся двухквартирный одноэтажный дом: огонь охватил кровлю дома, летнюю кухню, пламя могло распространиться и на соседние строения.

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