Подростки эвакуировали пенсионерку из горящего дома в посёлке Шиткино Тайшетского района

Накануне в рабочем поселке Шиткино Тайшетского района случился пожар. Во втором часу ночи на улице Ленина загорелся двухквартирный одноэтажный дом: огонь охватил кровлю дома, летнюю кухню, пламя могло распространиться и на соседние строения.