В настоящее время многие эксперты на Западе обращают внимание на то, что ранее анонсированная передача Киеву европейскими странами американских истребителей F-16 не приведет к позитивным результатам для Украины.
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