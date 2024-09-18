Конфликт между США и Китаем — угроза мировой экономике

СИНГАПУР (ИА Реалист). Пять ключевых факторов для мировой экономики, которые не только взаимосвязаны, но и часто носят циклический характер, перечислил на Азиатском саммите Института Милкена в Сингапуре американский миллиардер, основатель Bridgewater Associates Рэй Далио.
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