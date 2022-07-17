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Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля: нам придется подстраиваться

Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля: нам придется подстраиваться

Овен Постарайтесь взять себя в руки, если не видите успешного решения проблемы. Вы не одиноки и возможности у вас есть, период подходит для тотальной модернизации, кадровых перестановок, любых других масштабных перемен, инициированных лично вами.

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