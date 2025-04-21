На выходных в Петербурге произошло 15 ДТП с электросамокатчиками Велосипед и самокат не смогли разъехаться на улице Блохина, а на Малой Посадской улице ездок СИМ сбил ребенка.
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На выходных в Петербурге произошло 15 ДТП с электросамокатчиками Велосипед и самокат не смогли разъехаться на улице Блохина, а на Малой Посадской улице ездок СИМ сбил ребенка.