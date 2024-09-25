На шее каждого работающего в России человека сидит один безработный

А Александр24 Не учтено большое количество людей, которые работают без официального оформления, а их очень много. И, кстати, не оформлены не по своей вине - часто работодатели ставят такое условие - работать без оформления, дабы не платить налоги.

Юрий Ded Полно словесов да все пустышка . Знаешь ты ведь строитель вот и строй . А то посмотришь в инете ты у нас спец по политике армии и знаток автомотовелофото и всего остального .Не корчь из себя всевидящее око .