В далеком 2015 году, экс-министр экономики России Андрей Нечаев, опять таки, совершенно справедливо писал: В России работает всего 15 миллионов человек!В России лишь 15 млн.
На шее каждого работающего в России человека сидит один безработный
Комментарии
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А
Александр24
Не учтено большое количество людей, которые работают без официального оформления, а их очень много. И, кстати, не оформлены не по своей вине - часто работодатели ставят такое условие - работать без оформления, дабы не платить налоги.
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7 час.
Юрий Ded
Полно словесов да все пустышка . Знаешь ты ведь строитель вот и строй . А то посмотришь в инете ты у нас спец по политике армии и знаток автомотовелофото и всего остального .Не корчь из себя всевидящее око .
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5 час.
Oland NOV
А ещё раздутый штат бесполезных чиновников и депутатов, жирующих на деньги налогоплательщиков, недополученных пенсий!
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2 час.
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