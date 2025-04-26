Сезонные кампании наружной рекламы: идеи и реализация

Сезонные кампании наружной рекламы позволяют компаниям адаптировать свои сообщения к актуальным потребностям, интересам и настроениям целевой аудитории в конкретный период времени, значительно повышая релевантность и, как следствие, результативность рекламных усилий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)