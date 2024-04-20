Экс-премьер Гарибашвили: Евросоюз пока не готов к членству Грузии в объединении

Европейский союз пока не готов к членству Тбилиси в объединении. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил бывший руководитель правительства Грузии, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили.
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