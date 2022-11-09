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«Лейкерс» пытались обменять Расселла Уэстбрука на Джоша Ричардсона и Дага Макдермотта

«Лейкерс» пытались заполучить игроков «Сан-Антонио» Джоша Ричардсона (29 лет, 196 см) и Дага Макдермотта (30 лет, 201 см) путем обмена с участием защитника Расселла Уэстбрука (33 года, 191 см), сообщает SpursTalk.

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