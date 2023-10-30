Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Цены на нефть, золото и гособлигации снижаются по мере падения спроса на активы-убежища

Цены на нефть, золото и гособлигации снижаются по мере падения спроса на активы-убежища

Цены на нефть, золото и государственные облигации снижаются по мере падения спроса на активы-убежища после того, как военные действия Израиля в Газе стали более осторожными, а инвесторы затаились в ожидании указаний Федеральной резервной системы по процентным ставкам.

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