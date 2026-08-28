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Происшествия

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Заочно осуждены два командира ВСУ за совершение террористического акта в Белгородской области

Заочно осуждены два командира ВСУ за совершение террористического акта в Белгородской области

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора командиру 241-й бригады войсковой части А4076 территориальной обороны Украины ВСУ Александру Волошину и командиру 252-го батальона войсковой части А4659 241-й бригады войсковой части А4076 территориальной обороны Украины ВСУ Алексею Тополенко.

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