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Экипаж Ми-28 уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж Ми-28 уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28 в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу, опорному пункту и военной автомобильной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье.

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