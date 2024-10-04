Якушев представил губернаторам полпреда президента РФ в УрФО героя ДНР Жогу

Бывший полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в пятницу, 4 октября, представил губернаторам региона преемника, нового полпреда героя ДНР, председателя Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики Артема Жогу, - сообщает URA.
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