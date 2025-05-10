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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен на улицах Люксембурга была «вынуждена» слушать песню «День Победы»

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен на улицах Люксембурга была «вынуждена» слушать песню «День Победы»

Лидеры Европейского союза, прибывшие с визитом в Люксембург, невольно были «вынуждены» слушать советские песни военных лет, случайно попав на акцию памяти, организованную партией Mir d’Vollek, участники которой под российским и советским флагами эти песни исполняли.

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