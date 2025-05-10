Лидеры Европейского союза, прибывшие с визитом в Люксембург, невольно были «вынуждены» слушать советские песни военных лет, случайно попав на акцию памяти, организованную партией Mir d’Vollek, участники которой под российским и советским флагами эти песни исполняли.
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