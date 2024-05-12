Экипаж Jota выиграл «6 часов Спа», Шварцман – 8-й, Квят сошел

Экипаж Jota выиграл «6 часов Спа», Шварцман – 7-й, Квят сошелJulien Delfosse / DPPIЧастная команда Jota, выступающая на клиентских гиперкарах Porsche, одержала неожиданную победу на третьем этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость, состоявшемся на бельгийской трассе Спа-Франкоршам.