Экипаж Jota выиграл «6 часов Спа», Шварцман – 8-й, Квят сошел

Экипаж Jota выиграл «6 часов Спа», Шварцман – 7-й, Квят сошелJulien Delfosse / DPPIЧастная команда Jota, выступающая на клиентских гиперкарах Porsche, одержала неожиданную победу на третьем этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость, состоявшемся на бельгийской трассе Спа-Франкоршам.
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