Зачем люди делают громкий выхлоп на машине

Наконец-то люди решили спросить спонсоров бессонницы напрямую. фото: Кадр из фильма «Форсаж», 2001На Reddit в кои-то веки люди стали искать ответы на один из извечных вопросов.
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