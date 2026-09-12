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Газета.ру

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Теннисист Хачанов раскритиковал Зверева после проигранного полуфинала US Open

Теннисист Хачанов раскритиковал Зверева после проигранного полуфинала US Open

Российский теннисист Карен Хачанов раскритиковал представителя Германии Александра Зверева после поражения в полуфинале US Open, передает Punto de Break.

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