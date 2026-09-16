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Дачникам рассказали, что частота появления зверей возле жилья зависит от урожая в лесу и погоды

Дачникам рассказали, что частота появления зверей возле жилья зависит от урожая в лесу и погоды

Осенью дикие животные все чаще подходят к человеческому жилью. Причина проста: в лесу постепенно истощается кормовая база, а звери активно готовятся к зиме — накапливают запасы и потому отправляются на поиски еды поближе к людям.

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