В Орловской области семьям погибших в Украине военнослужащих выплатят по 1 миллиону рублей

Губернатор Клычков 4 апреля 2022 года подписал приказ об установлении размера региональной единовременной выплаты семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации России в Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик.
Губернатор Клычков 4 апреля 2022 года подписал приказ об установлении размера региональной единовременной выплаты семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации России в Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик.
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