Джонатан Андерсон рассказал, как создавал свадебное платье Тейлор Свифт

После роскошной свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, которая прошла 3 июля в нью-йоркском Madison Square Garden, креативный директор Dior Джонатан Андерсон впервые рассказал о работе над одним из самых обсуждаемых свадебных образов года.
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