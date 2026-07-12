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Джонатан Андерсон рассказал, как создавал свадебное платье Тейлор Свифт

После роскошной свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, которая прошла 3 июля в нью-йоркском Madison Square Garden, креативный директор Dior Джонатан Андерсон впервые рассказал о работе над одним из самых обсуждаемых свадебных образов года.

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