Нацпроект "Семья" чаще всего обсуждают в соцсетях после послания президента

Россияне чаще всего обсуждают национальный проект "Семья" в социальных сетях после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Brand Analytics.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии