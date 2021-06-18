Происшествия

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В столице Бурятии состоялась профилактическая акция «Мы за безопасное лето»

В столице Бурятии состоялась профилактическая акция «Мы за безопасное лето»

Сотрудники ГИБДД и ВАИ провели профилактические мероприятие «Мы за безопасное лето!» на детских площадках в поселках Звездный и Сосновый бор г.

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