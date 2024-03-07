Бесплатное социальное жильё для семей с детьми - нужен ещё один нацпроект Вчера я написал статью, в которой сказал о том, что неплохо было бы сделать главный шаг для коренного перелома демографической ситуации в России и начать выдавать бесплатное социальное жильё семьям при рождении первого же ребёнка.