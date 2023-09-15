Число жертв наводнения в Ливии может достичь 20 тыс. человек. Такие цифры называет мэр Дерны. Этот город, практически, полностью разрушен в результате стихии, которая обрушилась на ливийское побережье 10 сентября и спровоцировала прорыв двух плотин.