Глава СК России поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу доложить о случаях массовых драк с участием мигрантов

В средствах массовой информации сообщалось, что 22 августа у дома по Красносельскому шоссе в Санкт-Петербурге драку устроили не менее 25 человек.
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