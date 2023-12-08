Bloomberg: премьер Палестины Штайе намерен привлечь ХАМАС к созданию государства

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что он считает возможным привлечение радикального движения ХАМАС к созданию независимого палестинского государства, включающего сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим.
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