Перу: Пассажир такси был убит, когда неизвестные вооруженные люди устроили засаду на автомобиль на острове Антигуа Панамерикана-Сур возле крематория Хардинес-де-ла-Пас в районе Вилья-Сальвадор, Лима, в вечерние часы по местному времени 20 июля.