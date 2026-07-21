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Контрафронт

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Перу: Пассажир такси был убит, когда неизвестные вооруженные люди устроили засаду на автомобиль на...

Перу: Пассажир такси был убит, когда неизвестные вооруженные люди устроили засаду на автомобиль на острове Антигуа Панамерикана-Сур возле крематория Хардинес-де-ла-Пас в районе Вилья-Сальвадор, Лима, в вечерние часы по местному времени 20 июля.

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