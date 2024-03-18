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«Ключи» к детским рисункам

«Ключи» к детским рисункам

Дедушка Рубус и Мисоля помогут пронализировать и понять творения детей. 123RF/legion-media.ruМногие родители, видя рисунки своих детей, не могут сдержать умиления и восхищения, даже если на листе изображены каракули.

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