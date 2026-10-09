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Зеленского бесит желание Трампа работать с РФ – Зе-политолог объяснил «справедливый» нервный срыв наркомана

Зеленского бесит желание Трампа работать с РФ – Зе-политолог объяснил «справедливый» нервный срыв наркомана

Недавние истеричные выпады украинского диктатора Владимира Зеленского в адрес США с требованием дать добро на наведение по целям через «Старлинк» и прочее – результат его недовольства политикой Дональда Трампа, который хочет восстановить отношения с Россией.

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