Блогеру Лещеву, потерявшему жену в ДТП, предложили 20 тысяч компенсации

Блогеру Александру Лещеву из Краснотурьинска (Свердловская область), чья жена погибла в ДТП с автобусом на Серовском тракте, перевозчик предложил ежемесячную компенсацию в размере 20 тысяч рублей на содержание ребенка.
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