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Депутат Гаврилов: будущую страховую пенсию можно увеличить

Депутат Гаврилов: будущую страховую пенсию можно увеличить

Страховую пенсию по старости рассчитывают по единой для всех регионов формуле. В 2026 году накопленные пенсионные баллы умножают на 156,76 рубля и прибавляют базовую фиксированную выплату 9 584,69 рубля.

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