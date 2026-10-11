Депутат Гаврилов: будущую страховую пенсию можно увеличить

Страховую пенсию по старости рассчитывают по единой для всех регионов формуле. В 2026 году накопленные пенсионные баллы умножают на 156,76 рубля и прибавляют базовую фиксированную выплату 9 584,69 рубля.
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