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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Тейтум: «Ожидаю максимальную поддержку за все мои 7 лет в НБА в пятом матче»

В 4-й встрече «Бостон» уступил «Далласу» со счетом 84:122, но ведет в серии 3-1 и следующую игру проведет на домашней арене.

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