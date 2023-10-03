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Большая часть россиян хотела бы после работы заниматься физкультурой

Большая часть россиян хотела бы после работы заниматься физкультурой

Идея выполнять спортивные упражнения после работы привлекает 56% жителей России. Наиболее популярными видами спорта стали плавание, тренировки в спортзале, йога и танцы, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.

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