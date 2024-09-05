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Кто расплатится за удары по Курской и Запорожской АЭС? Путин дал прямой намёк на "зеркальный ответ"

Кто расплатится за удары по Курской и Запорожской АЭС? Путин дал прямой намёк на "зеркальный ответ"

Владимир Путин высказался на ВЭФ-2024 об обстрелах Курской и Запорожской АЭС, дав прямой намёк на "зеркальный ответ" и на тех, кто в этом случае расплатится расплатится за удары?Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ-2024, ответил на вопрос об обстрелах украинскими войсками Курской и Запорожской АЭС и дал прямой намёк на "зеркальный ответ".

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