Кто расплатится за удары по Курской и Запорожской АЭС? Путин дал прямой намёк на "зеркальный ответ"

Владимир Путин высказался на ВЭФ-2024 об обстрелах Курской и Запорожской АЭС, дав прямой намёк на "зеркальный ответ" и на тех, кто в этом случае расплатится расплатится за удары?Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ-2024, ответил на вопрос об обстрелах украинскими войсками Курской и Запорожской АЭС и дал прямой намёк на "зеркальный ответ".