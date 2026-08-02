Обсерватория Веры Рубин опубликовала первое изображение с крупнейшей цифровой камеры мира

Изображение было сформировано путём объединения сотен отдельных наблюдений. Оно охватывает участок неба, расположенный вдали от плоскости Млечного Пути, что обеспечивает малое количество звёзд и межзвёздной пыли, позволяя телескопам регистрировать свет далеких галактик, чьи сигналы достигают Земли спустя миллиарды лет.
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