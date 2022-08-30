Школьники Владивостока смогут принять участие в Полосе препятствий

Школьников Владивостока 4 сентября приглашают пройти полосу препятствий, сообщает PRIMPRESS. В день фестиваля детства и юношества «Я, мы, тигр» она будет организована на Корабельной набережной для команд учащихся 7-9 классов владивостокских школ.
Школьников Владивостока 4 сентября приглашают пройти полосу препятствий, сообщает PRIMPRESS. В день фестиваля детства и юношества «Я, мы, тигр» она будет организована на Корабельной набережной для команд учащихся 7-9 классов владивостокских школ.
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