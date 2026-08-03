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Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на август 2026 года

Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на август 2026 года

В августе 2026 года фазы Луны оказывают значительное влияние на рост и здоровье волос. Стрижки, выполненные в определённые дни, могут ускорить рост волос, укрепить их структуру или помочь сохранить длину и форму прически.

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