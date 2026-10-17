За 110 лет Свердловское музыкальное училище имени Чайковского выпустило более 7,3 тысячи специалистов, среди которых артисты ведущих театров, оркестровые музыканты, композиторы и педагоги.
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