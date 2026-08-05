Осенью по России полетят баллистические ракеты? Весной 2026 года украинская компания Fire Point показала на выставке в польском Жешуве полноразмерный макет.
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Осенью по России полетят баллистические ракеты? Весной 2026 года украинская компания Fire Point показала на выставке в польском Жешуве полноразмерный макет.
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