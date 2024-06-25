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Царьград

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Фитнес-центр в Самаре может лишиться клиентов из-за долга за воду

Фитнес-центр в Самаре может лишиться клиентов из-за долга за воду

Владельцы не платили по счетам с прошлого года.Фитнес-центр на Лесной может потерять клиентов. Руководство не платит за воду уже полгода, рассказали в "РКС-Самара".

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