Таким специалистам дадут срочный договор до шести месяцев и обязательное наставничество С 1 марта 2027 года в Трудовом кодексе РФ появится официальное понятие "стажировка" — сейчас такого термина в законе нет, из‑за чего статус стажера оставался неопределенным.