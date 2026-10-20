Таким специалистам дадут срочный договор до шести месяцев и обязательное наставничество С 1 марта 2027 года в Трудовом кодексе РФ появится официальное понятие "стажировка" — сейчас такого термина в законе нет, из‑за чего статус стажера оставался неопределенным.
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