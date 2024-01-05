Боевики ВСУ обстреляли Горловку кассетными боеприпасами

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились сведениями о том, что в ночной период войска нацистских формирований киевского режима провели атакующий манёвр, целью которой оказалась республиканская территория.
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