Бесславные «Стражи процветания»: из зноя – во льды?

Наверное, все-таки надо внимательнее выбирать президентов. Посмотрите сами – из рук одряхлевших США, гегемона, который долго и успешно терроризовал население всего мира, просто валится все, за что они не берутся.
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