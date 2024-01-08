Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Бесславные «Стражи процветания»: из зноя – во льды?

Бесславные «Стражи процветания»: из зноя – во льды?

Наверное, все-таки надо внимательнее выбирать президентов. Посмотрите сами – из рук одряхлевших США, гегемона, который долго и успешно терроризовал население всего мира, просто валится все, за что они не берутся.

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