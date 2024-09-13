Екатеринбурженка соврала суду об участии в СВО, чтобы не выплачивать долг

Екатеринбурженка, задолжавшая 2,8 миллиона рублей компании по транспортным перевозкам ООО «Логистические технологии» принесла в суд фальшивую справку об участии в СВО, чтобы приостановить процедуру банкротства.
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