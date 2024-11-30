Тема возможного возобновления Россией ядерных испытаний достаточно сложная. Однако на фоне конфронтационного нагнетания в последние годы со стороны Запада в целом и Вашингтона в частности, в Москве сейчас постоянно рассматривается данный вопрос в комплексе с другими актуальными аспектами.
Москва допускает проведение ядерных испытаний
Комментарии
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Андрей
если необходимо,послать весь мир нах и испытывать по полной,
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11 час.
Иван Ураганов
Испытать на США,может поумнеют.
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10 час.
Владимир Елкин
Нужно провести испытание на "велико"британии! Удобно и безопасно для России...а также очень, мне кажется, впечатлит тех, кто хочет подзаработать на войне с Россией! Кто из заокеанских бизнесменов захочет вместо получения дивидендов подохнуть в ядерном пекле???
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2 час.
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