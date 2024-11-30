Москва допускает проведение ядерных испытаний

Владимир Елкин

Нужно провести испытание на "велико"британии! Удобно и безопасно для России...а также очень, мне кажется, впечатлит тех, кто хочет подзаработать на войне с Россией! Кто из заокеанских бизнесменов захочет вместо получения дивидендов подохнуть в ядерном пекле???